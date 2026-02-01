Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 20:57

Перенос переговоров в Абу-Даби связали с тактикой Зеленского

Перенос переговоров по Украине может быть тактикой Зеленского

Перенос трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби с 1 февраля может быть тактическим приемом украинского президента Владимира Зеленского, направленным на продление энергетического перемирия, сообщает «Страна.ua». По данным издания, встреча была отложена, несмотря на отсутствие помех в запланированном месте проведения.

Перенос был инициативой Зеленского и является лишь тактическим приемом с целью продлить хотя бы на несколько дней энергетическое перемирие, — говорится в публикации.

Журналисты указывают на нелогичность переноса, так как заявленное обострение на Ближнем Востоке не помешало бы провести диалог в Абу-Даби. В публикации приводится версия, что стороны близки к соглашению и затягивание ни к чему.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что перенос российско-украинских переговоров в Абу-Даби имеет как негативные, так и позитивные последствия. С одной стороны, сам факт переноса — отрицательный сигнал, но с другой — то, что встреча не отменена и должна состояться в другие даты, является положительным шагом, указывающим на продолжение диалога.

Украина
Абу-Даби
переговоры
Владимир Зеленский
