01 февраля 2026 в 16:40

«Будет ли результат?»: политолог о переносе встречи РФ и Украины в Абу-Даби

Политолог Блохин: перенос встречи в ОАЭ несет негативные и позитивные сигналы

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби, 24 января 2026 года Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби, 24 января 2026 года Фото: РИА Новости
Перенос встречи российской и украинской переговорных групп в Абу-Даби 1 февраля имеет как негативные, так и позитивные последствия, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он назвал положительным сигналом, что встреча все-таки должна состояться в другие даты.

То, что встреча переносится, — это не очень хороший сигнал, но то, что ее не отменяют и она вроде бы должна состояться, — с этой стороны есть позитивный момент. То есть сам перенос встречи выглядит негативно, но то, что она все-таки состоится, является позитивным шагом. Понятно, что еще будут встречи, но вопрос в том, как они будут заканчиваться. Будет ли там результат? У нас нет фактуры данных, все закрыто. Но, опять-таки, здесь есть как негативные, так и позитивные моменты, ― объяснил Блохин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие переговоры по урегулированию украинского конфликта пройдут в Абу-Даби на следующей неделе, 4 и 5 февраля. По словам главы государства, об этом ему доложила команда дипломатов.

Софья Якимова
С. Якимова
