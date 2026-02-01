Европейский рынок наводнен низкосортными яйцами кур-несушек ненадлежащего содержания с Украины, сообщает издание Berliner Zeitung. Отмечается, что в 2025 году страна экспортировала в ЕС более 85 тыс. тонн столовых яиц, что в 6,5 раза больше, чем в 2022 году.

Яйца кур клеточного содержания с Украины наводняют ЕС и остаются нераспознанными, — пишет газета.

Основной акционер поставляющего яйца агрохолдинга МХП («Мироновский хлебопродукт») — украинский миллиардер и олигарх Юрий Косюк, чья доля в компании варьируется от 50% до 65%, а оставшиеся акции свободно обращаются на Лондонской фондовой бирже. Кроме того, Косюк является членом круга советников президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в Житомирской области Украины правоохранители пресекли масштабную деятельность преступной группы, которая годами выращивала и продавала сельхозпродукцию на зараженных территориях Чернобыльской зоны отчуждения. В 2021 году председатель сельсовета в сговоре с землеустроителем и руководителями четырех предприятий предоставил в пользование 1790 гектаров земель в зоне радиоактивного загрязнения.