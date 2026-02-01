Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 20:29

«Недостаточный объем»: Прибалтика оказалась на грани вымирания от холода

Уровень запасов газа в единственном ПХГ Прибалтики упал ниже 30%

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Запасы газа в единственном подземном хранилище в городе Инчукалнс в Прибалтике к 31 января опустились ниже 30%, что может грозить проблемами с поставками топлива потребителям региона и Финляндии, сообщил «Газпром» в Telegram-канале. Уровень заполнения составил 29,6%, поскольку из объекта было отобрано больше ресурса, чем закачано перед отопительным сезоном, а сохраняющиеся холода увеличивают нагрузку на систему.

Из хранилища отобрано больше газа, чем было закачано при подготовке к отопительному сезону. Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где сохраняется холодная погода, — говорится в сообщении.

Ранее немецкие журналисты сообщили, что подземные газохранилища Германии заполнены менее чем на 34%. По их сведениям, аналогичный уровень наблюдался последний раз в 2022 году, став кризисным после прекращения российских поставок. Потребление газа в стране резко выросло из-за затянувшихся холодов, снегопадов и обледенения.

Кроме того, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что европейская промышленность безвозвратно утратила способность конкурировать на мировом рынке после полного отказа Евросоюза от российского газа. По его словам, этот шаг нанес окончательный удар по экономике региона.

Газпром
Прибалтика
хранилища
топливо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Что хочу, то и делаю»: Долина ответила на претензии по поводу пруда
Найденного в Таиланде расчлененным россиянина угрожали продать на органы
«Все истощены»: на Украине сделали признание по конфликту
Долина рассказала, куда переехала после скандала с квартирой
Лариса Долина собрала свой первый большой аншлаг в 2026 году
Пушилин рассказал о ситуации на фронте после освобождения Торецкого
Долина раскрыла, на сколько лет себя чувствует
Фильм «Мелания» собрал рекордные $2,9 млн в день премьеры
В Париже прошла церемония в честь годовщины Сталинградской битвы
Украинские яйца стали угрозой для Европы
Жители Киева перекрыли дорогу в знак протеста
Перенос переговоров в Абу-Даби связали с тактикой Зеленского
Под Белгородом умер пострадавший при атаке ВСУ на машину
Назван возраст, с которого у мужчин повышается риск инфаркта
Из прямой кишки пенсионера во Франции вытащили артиллерийский снаряд
Соцсеть миллиардера «отвалилась» от Всемирной сети
«Недостаточный объем»: Прибалтика оказалась на грани вымирания от холода
Пентагон начал подготовку к ответным ударам Ирана
Лоза раскрыл секрет популярности Булановой и Кадышевой
Российская водка «утекла» из Китая в неожиданную страну
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.