«Недостаточный объем»: Прибалтика оказалась на грани вымирания от холода Уровень запасов газа в единственном ПХГ Прибалтики упал ниже 30%

Запасы газа в единственном подземном хранилище в городе Инчукалнс в Прибалтике к 31 января опустились ниже 30%, что может грозить проблемами с поставками топлива потребителям региона и Финляндии, сообщил «Газпром» в Telegram-канале. Уровень заполнения составил 29,6%, поскольку из объекта было отобрано больше ресурса, чем закачано перед отопительным сезоном, а сохраняющиеся холода увеличивают нагрузку на систему.

Из хранилища отобрано больше газа, чем было закачано при подготовке к отопительному сезону. Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где сохраняется холодная погода, — говорится в сообщении.

Ранее немецкие журналисты сообщили, что подземные газохранилища Германии заполнены менее чем на 34%. По их сведениям, аналогичный уровень наблюдался последний раз в 2022 году, став кризисным после прекращения российских поставок. Потребление газа в стране резко выросло из-за затянувшихся холодов, снегопадов и обледенения.

Кроме того, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что европейская промышленность безвозвратно утратила способность конкурировать на мировом рынке после полного отказа Евросоюза от российского газа. По его словам, этот шаг нанес окончательный удар по экономике региона.