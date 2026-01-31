На Западе предсказали крах промышленности Европы из-за решения по газу Меркурис: отказ от газа из России навсегда похоронит промышленность Евросоюза

Европейская промышленность навсегда потеряла конкурентоспособность из-за полного отказа ЕС от российского газа, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его мнению, это решение окончательно подорвало экономику региона.

Эксперт назвал это решение экстраординарным и крайне неудачным, отметив, что оно нанесло серьезный ущерб Европе. Остановка газопроводов уже спровоцировала деиндустриализацию, например, в Германии. Теперь же, по словам аналитика, ЕС сознательно выбирает зависимость от дорогого американского топлива. Россия будет поставлять газ в Азию по гораздо более умеренным ценам.

Причем это не временно, а скорее всего навсегда. Таким образом, ЕС принял решение, которое навсегда сделает промышленность Европы неконкурентоспособной, — подчеркнул Меркурис.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чиновники Евросоюза, игнорируя позицию Венгрии и Словакии по вопросу поставок энергоресурсов из России, хотят полностью утопить ЕС. По ее словам, конфронтация с Россией евробюрократам оказалась важнее интересов стран — участниц объединения.