Газовые хранилища Германии резко опустели из-за затяжных морозов

Запасы газа в Германии в эти выходные опустели меньше чем на 34%, чего не было уже много лет. <...> Последний раз хранилища газа были такими же пустыми, как сейчас, в кризисном 2022 году, после прекращения поставок российского газа из-за конфликта на Украине, — говорится в материале.

Как уточнили авторы материала, в Германии резко возросло потребление газа, поскольку снегу и обледенению «не видно конца». Больше всего от непогоды пострадал Берлин. По прогнозам аналитиков, если ФРГ не сможет накапливать на 50% больше ресурсов, уже в 2027 году ее ждет дефицит газа.

Ранее «Газпром» сообщил, что европейские страны активно расходуют газовые запасы, подготовленные к зиме. Из подземных хранилищ уже отобрано более 81% закачанного объема.