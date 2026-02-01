Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 08:57

Газовые хранилища Германии резко опустели из-за затяжных морозов

Bild: газовые хранилища ФРГ заполнены менее чем на 34%

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press
Подземные газовые хранилища Германии оказались заполнены менее чем на 34%, сообщает немецкая газета Bild. По ее информации, последний раз такие показатели наблюдались в кризисном для страны 2022 году. Тогда были прекращены поставки газа из России.

Запасы газа в Германии в эти выходные опустели меньше чем на 34%, чего не было уже много лет. <...> Последний раз хранилища газа были такими же пустыми, как сейчас, в кризисном 2022 году, после прекращения поставок российского газа из-за конфликта на Украине, — говорится в материале.

Как уточнили авторы материала, в Германии резко возросло потребление газа, поскольку снегу и обледенению «не видно конца». Больше всего от непогоды пострадал Берлин. По прогнозам аналитиков, если ФРГ не сможет накапливать на 50% больше ресурсов, уже в 2027 году ее ждет дефицит газа.

Ранее «Газпром» сообщил, что европейские страны активно расходуют газовые запасы, подготовленные к зиме. Из подземных хранилищ уже отобрано более 81% закачанного объема.

