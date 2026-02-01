Зимняя Олимпиада — 2026
«Что хочу, то и делаю»: Долина ответила на претензии по поводу пруда

Долина в ответ на жалобы заявила, что пруд на участке — это ее собственность

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Народная артистка Лариса Долина в ответ на жалобы по поводу искусственного пруда на своем подмосковном участке заявила, что эта земля является ее частной собственностью, передает РИА Новости. По словам певицы, она вправе делать там все, что захочет.

Он находится на моей земле, это моя собственность. Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу — зарою его, а хочу — нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля, — сказала Долина.

Ранее Долина призналась, что арендует жилье. По словам певицы, пока она не может себе позволить покупку собственной квартиры.

До этого Долина провела первый в 2026 году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в Домодедово, который собрал аншлаг. Начало мероприятия задержали на 15 минут, зал был заполнен более чем на 95%, многие зрители пришли с цветами.

Кроме того, Долина на первом после истории с продажей квартиры концерте в баре Petter выразила надежду на то, что в предстоящем году все изменится к лучшему. Посвежевшая после праздников исполнительница подчеркнула, что все испытания людям дает Бог, чтобы они еще раз проверили себя.

