Росавиация ввела ограничения для аэропорта Грозного Росавиация: в аэропорту Грозного ввели временные ограничения на прием самолетов

Временные ограничения введены в аэропорту Грозного, заявил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Он уточнил, что решение касается выпуска и приема самолетов.

Аэропорт Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в международном аэропорту Саратов (Гагарин). Как уточнили в Росавиации, мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовали уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

До этого аэропорт Шереметьево закрыли на три часа из-за снегопада. Авиакомпании скорректировали расписание полетов.

Кроме того, более 20 пассажиров авиакомпании Thai AirAsia едва не остались в аэропорту Бангкока из-за ошибки экипажа. По данным источника, людей забыли пересадить на борт из автобуса. Инцидент произошел на внутреннем рейсе, вылет которого был запланирован ранним утром 17 января. Самолет с 136 пассажирами на борту уже начал движение для взлета, когда одна из пассажирок заявила об исчезновении своей спутницы.