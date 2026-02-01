Житель Новой Москвы нашел в упаковке рыбы опасное вещество

Шарики ртути в упаковке рыбной закуски нашел житель Новой Москвы, передает Telegram-канал Mash. По данным журналистов, мужчина с супругой и десятилетний ребенок съели уже половину пакета желтого полосатика, когда заметили металлические фрагменты.

Горожане позвонили в экстренные службы и вызвали спасателей. Приехавшие специалисты провели замеры, которые показали наличие паров вещества. Продукт забрали на экспертизу. При этом семья отметила, что чувствует себя нормально.

Ранее в Калуге постояльцев дома престарелых кормили колбасой, в составе которой оказался антипаразитарный препарат для животных. Информация стала известна в ходе проверки поставок продуктов в социальное учреждение. По информации СМИ, опасное вещество обнаружили в продукции мясоперерабатывающего комбината «МПК „Атяшевский“». Речь шла о докторской колбасе, которая поступала в дом-интернат, расположенный на улице Маяковского.

До этого сообщалось, что Роскачество в ходе плановой проверки обнаружило бактерии кишечной палочки в красной икре. Нарушение было выявлено в продукции пяти известных торговых марок — «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра».