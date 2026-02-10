Ребенок подсыпал матери ртуть в чай в Подмосковье В Подмосковье ребенок отравил мать ртутью из градусника

Женщину из Подмосковья госпитализировали, после того как ребенок подсыпал ртуть в ее чашку с чаем, передает РЕН ТВ. Журналисты отметили, что инцидент произошел в Наро-Фоминске.

В материале говорится, что малыш разбил градусник, после чего решил высыпать шарики ртути в кружку. Содержимое потом выпила 45-летняя женщина, ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.