Ребенок подсыпал матери ртуть в чай в Подмосковье

Женщину из Подмосковья госпитализировали, после того как ребенок подсыпал ртуть в ее чашку с чаем, передает РЕН ТВ. Журналисты отметили, что инцидент произошел в Наро-Фоминске.
В материале говорится, что малыш разбил градусник, после чего решил высыпать шарики ртути в кружку. Содержимое потом выпила 45-летняя женщина, ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений об отравлении жителей деревни Шолохово Костромской области. В социальных сетях они рассказали о симптомах инфекционного заболевания. Недомогание возникло после проведения ремонтно-восстановительных работ на водопроводе.
Тем временем две россиянки отравились после посещения кафе на Пхукете, где им принесли том-ям. Пострадавшим туристкам понадобилась помощь медиков. Девушки решили поужинать в местном кафе, которое держит пожилая супружеская пара. Уже на следующий день у туристок появились признаки тяжелого отравления: их мучили сильная рвота, высокая температура, скачки давления, а также онемение языка и конечностей.