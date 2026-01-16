Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 18:10

Пенсионеров в российском доме престарелых кормили колбасой с ветпрепаратом

SHOT: в колбасе для калужского дома престарелых нашли антипаразитарные таблетки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Калуге постояльцев дома престарелых кормили колбасой, в составе которой оказался антипаразитарный препарат для животных, сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Информация стала известна в ходе проверки поставок продуктов в социальное учреждение.

По данным канала, опасное вещество обнаружили в продукции мясоперерабатывающего комбината «МПК „Атяшевский“. Речь шла о докторской колбасе, которая поступала в дом-интернат, расположенный на улице Маяковского.

Эксперты в ходе разбирательства зафиксировали нарушения требований технического регламента. Производителю вынесли предостережение, а поставщика обязали усилить контроль качества и изъять из оборота партию с выявленными отклонениями.

Найденный препарат, как пишут авторы, может провоцировать у человека дисбактериоз и аллергические реакции. По информации SHOT, продукция с потенциально опасным компонентом все еще могла находиться в продаже в крупных торговых сетях, а также поставляться в ряд бюджетных учреждений.

Ранее сообщалось, что Роскачество в ходе плановой проверки обнаружило бактерии кишечной палочки в красной икре. Нарушение было выявлено в продукции пяти известных торговых марок — „Московский рыбокомбинат“, „Русское Море“, „Красное золото“, „Деликатеска“ и „Красная икра“.

