Лоза раскрыл секрет популярности Булановой и Кадышевой

Секрет неожиданного возвращения популярности певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой связан с вирусными роликами в интернете, заявил композитор Юрий Лоза в интервью MSK1.RU. По его словам, до этого артистки работали «на втором плане».

Откуда у Булановой появилась популярность? Она жила себе спокойненько, работала на втором плане, и вдруг появился ролик про ее ленивых танцоров. <...> Так же и у Кадышевой — пела она свои песни, эти народные, которые были мало кому нужны, а потом вышел вирусный ролик, — объяснил певец.

Лоза отметил, что именно интернет-контент, а не музыка, вызвал новый интерес слушателей к этим исполнительницам. По его мнению, это подтверждается тем, что другие артистки народного жанра подобного успеха не добились. Сам Лоза не намерен использовать подобные методы для продвижения своего творчества, так как не испытывает нужды в деньгах и славе.

Ранее композитор заявил, что образ певицы Ларисы Долиной вышел за рамки шоу-бизнеса и стал частью интернет-культуры, превратившись в мем. Лоза отметил, что ее фамилия теперь используется как имя нарицательное. По его мнению, эта терминология может надолго закрепиться в общественном сознании.