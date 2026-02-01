Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 20:17

Российская водка «утекла» из Китая в неожиданную страну

Израиль обогнал Китай в рейтинге главных покупателей российской водки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Китай утратил позицию в пятерке крупнейших импортеров российской водки, пишет РБК со ссылкой на статистику «Агроэкспорта», подведомственного Минсельхозу. Его место занял Израиль, поднявшийся в итоговом рейтинге.

Лидером закупок остался Казахстан, увеличивший импорт с $22 млн (1,672 млрд рублей) до $25 млн (1,9 млрд рублей). На второе место вышла Грузия: поставки выросли с $5 млн (380 млн рублей) до $6,5 млн (494 млн рублей).

Азербайджан стал третьим, увеличив ввоз примерно на $1 млн (76 млн рублей), но опустившись на строчку ниже. На четвертом месте расположилась Армения, поднявшая закупки до $5,5 млн (418 млн рублей), что также означает рост примерно на $1 млн (76 млн рублей).

Ранее стало известно, что США возобновили экспорт трикотажных тканей в Россию в ноябре 2025 года. Тогда в РФ направили эти товары на $12,6 тыс. (более 957 тыс. рублей). Экспорт американского трикотажа в Россию был приостановлен в апреле 2023 года.

До этого сообщалось, что в ноябре 2025 года Россия нарастила экспорт чая в Евросоюз, поставки выросли в три раза, до €323 тыс. (29 млн рублей). В конце месяца продажи составляли €409 тыс. (38 млн рублей).

водка
алкоголь
Китай
Израиль
экспорт
поставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Что хочу, то и делаю»: Долина ответила на претензии по поводу пруда
Найденного в Таиланде расчлененным россиянина угрожали продать на органы
«Все истощены»: на Украине сделали признание по конфликту
Долина рассказала, куда переехала после скандала с квартирой
Лариса Долина собрала свой первый большой аншлаг в 2026 году
Пушилин рассказал о ситуации на фронте после освобождения Торецкого
Долина раскрыла, на сколько лет себя чувствует
Фильм «Мелания» собрал рекордные $2,9 млн в день премьеры
В Париже прошла церемония в честь годовщины Сталинградской битвы
Украинские яйца стали угрозой для Европы
Жители Киева перекрыли дорогу в знак протеста
Перенос переговоров в Абу-Даби связали с тактикой Зеленского
Под Белгородом умер пострадавший при атаке ВСУ на машину
Назван возраст, с которого у мужчин повышается риск инфаркта
Из прямой кишки пенсионера во Франции вытащили артиллерийский снаряд
Соцсеть миллиардера «отвалилась» от Всемирной сети
«Недостаточный объем»: Прибалтика оказалась на грани вымирания от холода
Пентагон начал подготовку к ответным ударам Ирана
Лоза раскрыл секрет популярности Булановой и Кадышевой
Российская водка «утекла» из Китая в неожиданную страну
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.