Российская водка «утекла» из Китая в неожиданную страну Израиль обогнал Китай в рейтинге главных покупателей российской водки

Китай утратил позицию в пятерке крупнейших импортеров российской водки, пишет РБК со ссылкой на статистику «Агроэкспорта», подведомственного Минсельхозу. Его место занял Израиль, поднявшийся в итоговом рейтинге.

Лидером закупок остался Казахстан, увеличивший импорт с $22 млн (1,672 млрд рублей) до $25 млн (1,9 млрд рублей). На второе место вышла Грузия: поставки выросли с $5 млн (380 млн рублей) до $6,5 млн (494 млн рублей).

Азербайджан стал третьим, увеличив ввоз примерно на $1 млн (76 млн рублей), но опустившись на строчку ниже. На четвертом месте расположилась Армения, поднявшая закупки до $5,5 млн (418 млн рублей), что также означает рост примерно на $1 млн (76 млн рублей).

Ранее стало известно, что США возобновили экспорт трикотажных тканей в Россию в ноябре 2025 года. Тогда в РФ направили эти товары на $12,6 тыс. (более 957 тыс. рублей). Экспорт американского трикотажа в Россию был приостановлен в апреле 2023 года.

До этого сообщалось, что в ноябре 2025 года Россия нарастила экспорт чая в Евросоюз, поставки выросли в три раза, до €323 тыс. (29 млн рублей). В конце месяца продажи составляли €409 тыс. (38 млн рублей).