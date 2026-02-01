В Иране потребовали немедленно выслать европейских военных атташе

Военные представители европейских государств должны немедленно покинуть Иран, заявил член президиума парламента страны Алиреза Салими. По его мнению, эти лица являются террористами, и их дальнейшее пребывание в республике противоречит национальному законодательству, передает агентство SNN.

Они террористы. Оставление террористов в стране противоречит действующему закону. МИД должен это исполнить уже сегодня, — говорится в сообщении.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз официально включил иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в перечень террористических организаций. По ее словам, причиной такого шага стали многочисленные человеческие жертвы в ходе последних антиправительственных акций протеста в Иране.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что законодательный орган признал вооруженные формирования стран Европейского союза террористическими. По его словам, данное решение является ответной мерой на аналогичное обозначение Корпуса стражей Исламской революции.