01 февраля 2026 в 16:44

В Иране потребовали немедленно выслать европейских военных атташе

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: Global Look Press
Военные представители европейских государств должны немедленно покинуть Иран, заявил член президиума парламента страны Алиреза Салими. По его мнению, эти лица являются террористами, и их дальнейшее пребывание в республике противоречит национальному законодательству, передает агентство SNN.

Они террористы. Оставление террористов в стране противоречит действующему закону. МИД должен это исполнить уже сегодня, — говорится в сообщении.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз официально включил иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в перечень террористических организаций. По ее словам, причиной такого шага стали многочисленные человеческие жертвы в ходе последних антиправительственных акций протеста в Иране.

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что законодательный орган признал вооруженные формирования стран Европейского союза террористическими. По его словам, данное решение является ответной мерой на аналогичное обозначение Корпуса стражей Исламской революции.

Иран
Евросоюз
атташе
МИД
