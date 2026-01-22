Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 18:14

«Наспех состряпанная провокация»: посольство РФ о высылке атташе из ФРГ

Посольство России назвало нелепыми обвинения Германии в адрес своего сотрудника

Здание посольства России в Берлине Здание посольства России в Берлине Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press
Скандал с высылкой военного атташе российского посольства из Германии представляет собой «наспех состряпанную провокацию», следует из заявления посольства России в ФРГ. В дипмиссии подчеркнули, что недружественные шаги Берлина не останутся без ответа.

В посольстве отметили, что накануне Генпрокуратура ФРГ опубликовала релиз, согласно которому сотруднице общественной организации вменяется в вину передача сотруднику российского посольства информации, касающейся украинского конфликта. Ее обвинили в передаче данных о местоположении оборонных объектов ФРГ и деталях военных поставок на Украину.

Отвергли обвинения как нелепую, наспех состряпанную провокацию, призванную дискредитировать российскую дипмиссию в контексте активно раскручиваемой в ФРГ «шпиономании». <...> Дали понять, что недружественные действия Берлина не останутся без ответа, — говорится в заявлении.

Также дипмиссия обратила внимание на информацию о задержании россиянина по обвинению в поставке на Донбасс гуманитарных грузов и передаче денежных средств. Посольство выразило возмущение и тем, что фактом, что Генпрокуратура ФРГ квалифицировала помощь мирным жителям как поддержку «террористических объединений».

Ранее стало известно, что Берлин высылает военного атташе российского посольства. Перед этим немецкая пресса сообщила об аресте женщины с германо-украинским гражданством, которая, как утверждается, «шпионила в пользу российской разведки».

