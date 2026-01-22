Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Российского военного атташе выдворяют из Германии

Der Spiegel: Берлин выслал российского военного атташе

Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press
Берлин высылает военного атташе российского посольства, сообщила немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на свои источники. Перед этим немецкая пресса сообщила об аресте женщины с германо-украинским гражданством, которая, как утверждается, «шпионила в пользу российской разведки».

По информации издания, действиями шпионки якобы руководил некий куратор, замаскированный под дипломата. По утверждению газеты, речь идет о заместителе военного атташе посольства. О его высылке МИД ФРГ сообщил послу РФ Сергею Нечаеву. Теперь дипломат должен немедленно покинуть Германию, на это ему дают 72 часа.

Ранее глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт поддержала тезис канцлера Фридриха Мерца о необходимости диалога с Россией. Она назвала слова главы кабмина замечательным осознанием, за которое ее собственная партия нещадно критиковалась.

До этого Мерц назвал Россию европейской страной. Он подчеркнул, что в случае восстановления баланса в отношениях с Москвой, установления мира и гарантирования свободы Европейский союз, в частности Германия, сможет пройти еще одно важное испытание.

