21 января 2026 в 18:28

В Германии одобрили заявление Мерца о России

Политик Вагенкнехт назвала слова Мерца о России замечательным осознанием

Фридрих Мерц
Глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт поддержала тезис немецкого канцлера Фридриха Мерца о необходимости диалога с Россией. На своей странице в соцсети X она назвала слова главы кабмина замечательным осознанием, за которое ее собственная партия нещадно критиковалась.

Россия — наш крупнейший европейский сосед и европейская страна, с которой мы должны найти компромисс? К этому замечательному выводу, за который [моя] партия годами подвергалась критике со стороны политиков и СМИ, теперь, по-видимому, пришел и канцлер Фридрих Мерц, — написала Вагенкнехт.

Политик добавила, что лучше прийти к такому пониманию поздно, чем никогда. При этом она задалась вопросом, каким образом это новое осознание повлияет на реальную внешнеполитическую практику правительства Германии.

Ранее Мерц назвал Россию европейской страной. Он подчеркнул, что в случае восстановления баланса в отношениях с Москвой, установления мира и гарантирования свободы Европейский союз, в частности Германия, сможет пройти еще одно важное испытание.

