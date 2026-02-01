Зимняя Олимпиада — 2026
«Кто окажется победителем»: политолог о потенциальной атаке США на Иран

Политолог Самонкин: Трамп рискует проиграть в военном столкновении с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США рискуют проиграть в военном столкновении с Ираном, если американский лидер Дональд Трамп примет решение об атаке, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, американцы могут столкнуться с серьезным военным противником и понести репутационные риски.

Иран является главным геополитическим противником США. Если экономические санкции и удержание развития ядерной программы не срабатывают, то в ход идут военные провокации. С точки зрения похищения иранского лидера Иран — это не Венесуэла. Все-таки Иран — это достаточно серьезная держава, которая может даже геополитически одновременно противостоять всем прозападным и протурецким силам на Ближнем Востоке, если потребуется серьезная мобилизация. Иран достаточно силен и представляет для США очень серьезную геополитическую конкуренцию. Да, [Трамп рискует проиграть в этом конфликте], ― объяснил Самонкин.

Политолог отметил, что на основе противостояния с Израилем Иран модернизировал свои сухопутные войска. Он также добавил, что иранские ракетные комплексы способны нанести серьезный урон позициям США.

Иран модернизировал советские танки. Хотя их выпускают в небольшом объеме, тем не менее танки «Зульфикар» являются достаточно серьезной и эффективной силой. Таким образом, Иран обладает мощными сухопутными войсками. Конечно же, его ракеты готовы также бить по позициям США, если потребуется. Если предположить, что начнется военное противостояние США с Ираном, будет паритет. Кто окажется победителем — очень сложно сказать, потому что по итогам конфликта против Израиля мы не видели, чтобы Иран конкретно капитулировал или сдался, в отличие от Палестины, где действительно были очень серьезные разрушения, ― резюмировал Самонкин.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о вероятном ударе США по Ирану в течение 48 часов. Он подчеркнул, что считает такую перспективу неизбежной.

