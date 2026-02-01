Зимняя Олимпиада — 2026
Жители Пушкино нашли на улице купюры со взрывчаткой

В городе Пушкино Московской области нашли муляж денежных купюр, внутри которого было спрятано взрывное устройство, сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач». Поддельные деньги лежали на видном участке дороги.

Сообщается, что контакт с такими деньгами может привести к детонации, причинив нашедшему серьезные травмы. Это уже не первый случай, когда в российских городах находят пачки с опасными купюрами, содержащие внутри взрывчатку.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли попытку покушения на служащего одного из оборонных заводов в Санкт-Петербурге. По подозрению в организации теракта задержана гражданка России 1966 года рождения, завербованная украинской службой безопасности.

Кроме того, в отношении подростка из Иркутска, учившегося на момент задержания в 11-м классе, возбудили уголовные дела о государственной измене и подготовке теракта на территории Московской области. Суд принял решение поместить его в следственный изолятор по обвинению в участии в работе террористического сообщества.

Жители Пушкино нашли на улице купюры со взрывчаткой
