Шойгу объяснил, каким планам Запада по России и Китаю не суждено сбыться Шойгу: западники спят и видят, как поссорить Россию и Китай

Западные страны стремятся, но не смогут разрушить стратегический союз России и Китая, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам встречи с министром иностранных дел КНР Ван И. Он подчеркнул, что Москва и Пекин не намерены бездейственно наблюдать за ангажированными провокациями и будут им противостоять, сообщается на сайте Совбеза.

Западники спят и видят, как внести разлад в стратегическую связку наших государств. Хотел бы еще раз отметить, Москва и Пекин не станут сидеть сложа руки и терпеть ангажированные инсинуации, — говорится в заявлении.

Ранее представитель Министерства обороны Китая Цзян Бинь в ходе брифинга заявил, что Пекин намерен продолжать развитие стратегического партнерства с Россией. По его словам, стороны будут усиливать стратегическую координацию и углублять сотрудничество, а также твердо поддерживать друг друга в вопросах ключевых интересов и основных проблем.

Кроме того, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин жестко ответит на любые провокации, связанные с проблемой Тайваня. Он напомнил, что в качестве ответной меры на поставки оружия острову были введены санкции против 20 американских военных фирм и их 10 руководителей.