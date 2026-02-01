Зимняя Олимпиада — 2026
Фреска с лицом премьера Италии в церкви встревожила епархию Рима

Римская епархия проверяет сходство ангела на фреске с премьером Италии

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: IMAGO/Domenico Cippitelli / Live/Global Look Press
Римская епархия проверяет портретное сходство ангела на фреске в церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина с премьером Италии Джорджей Мелони, сообщила пресс-служба религиозного управления. Фигура херувима обрела черты политика после реставрации, выполненной 83-летним художником Бруно Валентинетти.

Как Управление по охране памятников, так и владелец (FEC), а также Управление по делам религиозных зданий Римского викариата с 2023 года знали о проекте реставрации фрески, «без каких-либо изменений или дополнений», — сказано в сообщении.

В епархии также отметили, что изменение лица херувима оказалось личной инициативой декоратора и не было согласовано с ответственными структурами. В викариате заявили, что разберутся в ситуации вместе с настоятелем храма монсеньором Даниэле Микелетти и оценят, какие шаги можно предпринять дальше.

Кардинал Бальдо Рейна, викарий папы, заявил, что не согласен с оценками настоятеля храма и разочарован случившимся. Он подчеркнул, что церковные изображения нельзя использовать как угодно — они должны служить молитве и богослужению, а не становиться объектом манипуляций.

Фреска находится над мраморным бюстом последнего итальянского короля Умберто II Савойского. Крылатая фигура держит свиток с контуром Италии в виде сапога. На поднявшийся шум отреагировала и сама Мелони, отметив, что она совсем не похожа на ангела.
