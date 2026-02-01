Зимняя Олимпиада — 2026
Польский велосипедист скончался в Якутии

МЧС: путешествовавший на велосипеде турист из Польши умер в якутском отеле

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press
Турист из Польши Адам Борейко скончался в гостинице якутского поселка Хандыга, сообщила Службы спасения Республики Саха (Якутия). Путешественник планировал на велосипеде доехать от Якутска до Оймякона.

Остановился в гостинице, лег спать, сегодня утром не вышел из номера, а в 17:10 обнаружили, что он мертв. На месте работают следственные органы, — говорится в сообщении.

Как сообщается, Борейко решил испытать себя, преодолевая самые разные природные условия: жаркую пустыню, высокогорья и крайний холод. Сначала, в 2023 году, он прошел через Сахару и вершины марокканских гор Высокого Атласа, где столбик термометра поднимался выше 50 градусов Цельсия.

Затем, в 2024-м, он совершил путешествие через Индию, добравшись до высочайших гималайских перевалов, превышающих отметку в пять тысяч метров. Заключительный этап плана включает поездку протяженностью 914 километров от Якутска до самого холодного населенного пункта Оймякон.

Ранее сообщалось, что в Андах обнаружили останки немецкого велосипедиста Флориана Берга. Сообщается, что 29-летний путешественник погиб во время кругосветного путешествия. В горах его застала непогода. Велосипедист спрятался в палатке и успел подать сигнал бедствия, после чего в него ударила молния.

