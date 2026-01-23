Молния убила велосипедиста на последнем этапе его кругосветного путешествия Немецкий велосипедист погиб в Перу после удара молнии

В Андах обнаружили останки немецкого велосипедиста Флориана Берга, передает Need To Know. Сообщается, что 29-летний путешественник погиб во время кругосветного путешествия.

Берг стремился привлечь внимание к проблемам климата. Южная Америка стала заключительным этапом его маршрута. Как пишет источник, 17 января Берг выехал из города Уарас в направлении ледника Пасторури. В горах его застала непогода. Велосипедист спрятался в палатке и успел подать сигнал бедствия, после чего в него ударила молния.

Позже сигнал с GPS-трекера пропал. Найти путешественника спасателям удалось лишь с помощью местных пастухов. На месте они обнаружили останки Берга, а также его палатку и велосипед.

