23 января 2026 в 10:09

Молния убила велосипедиста на последнем этапе его кругосветного путешествия

Немецкий велосипедист погиб в Перу после удара молнии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Андах обнаружили останки немецкого велосипедиста Флориана Берга, передает Need To Know. Сообщается, что 29-летний путешественник погиб во время кругосветного путешествия.

Берг стремился привлечь внимание к проблемам климата. Южная Америка стала заключительным этапом его маршрута. Как пишет источник, 17 января Берг выехал из города Уарас в направлении ледника Пасторури. В горах его застала непогода. Велосипедист спрятался в палатке и успел подать сигнал бедствия, после чего в него ударила молния.

Позже сигнал с GPS-трекера пропал. Найти путешественника спасателям удалось лишь с помощью местных пастухов. На месте они обнаружили останки Берга, а также его палатку и велосипед.

Ранее во время проведения ежегодного фестиваля Di Trupa в ЮАР ударила молния. По предварительной информации, два человека погибли и 150 пострадали. Большинство пострадавших получили легкие ожоги. Еще 13 человек находятся в критическом состоянии. Непогода разыгралась неподалеку от деревни Матибестад, которая располагается в 70 километрах от Претории.

