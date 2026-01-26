Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 01:30

Более 70 человек пострадали в результате удара молнии

В Бразилии не менее 72 человек пострадали в результате удара молнии

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Бразилии молния ударила прямо в толпу людей, в результате пострадали не менее 72 человек, передает Hoje. Инцидент произошел во время проведения митинга в городе Бразилиа.

По сообщению источника, около 30 человек были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами, восемь из них получили серьезные ранения. Еще 15 пострадавшим оказали первую помощь на месте происшествия.

Ранее в Андах обнаружили останки немецкого велосипедиста Флориана Берга. Сообщается, что 29-летний путешественник погиб во время кругосветного путешествия. В горах его застала непогода. Велосипедист спрятался в палатке и успел подать сигнал бедствия, после чего в него ударила молния.

До этого во время проведения ежегодного фестиваля Di Trupa в ЮАР также ударила молния. Два человека погибли и 150 пострадали. Большинство пострадавших получили легкие ожоги. Еще 13 человек находятся в критическом состоянии. Непогода разыгралась неподалеку от деревни Матибестад, которая располагается в 70 километрах от Претории.

молнии
Бразилия
пострадавшие
митинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 26 января 2026 года. Опасаемся иллюзий и панических атак
Очевидцы сообщили, что на Кубани слышны взрывы и стрельба
В России предложили увеличить выплаты многодетным матерям
Пожар начался в храме в Москве
Протестующие в Гагаузии обвинили Кишинев в нападках на права автономии
«Проветривает мозги»: Медведев указал на двойственность ядерного оружия
Россиян предупредили о крупном штрафе за обогреватель
Рябков прокомментировал «супероружие» Трампа
В аэропорту Вашингтона отменили все рейсы
Экономим деньги и нервы: топ устаревших методов ремонта от бизнесмена
Медведев раскрыл, чем могла обернуться атака ВСУ на резиденцию Путина
В МИД РФ рассказали, как ВСУ пытаются сорвать переговоры в ОАЭ
Стало известно, сколько населенных пунктов ВС РФ освободили за неделю
Более 70 человек пострадали в результате удара молнии
Российский аэропорт перестал выпускать самолеты
Фильм Бекмамбетова возглавил американский кинопрокат и обогнал «Аватар 3»
Медведев заявил о реакции США на предложение Путина по ДСНВ
«Вечные» рекорды, дружба с Овечкиным, пятеро детей: как живет Уэйн Гретцки
Дмитриев и президент ОАЭ обговорили двустороннее сотрудничество
В ОП назвали своевременным ограничение доступа к WhatsApp
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.