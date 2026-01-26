Более 70 человек пострадали в результате удара молнии В Бразилии не менее 72 человек пострадали в результате удара молнии

В Бразилии молния ударила прямо в толпу людей, в результате пострадали не менее 72 человек, передает Hoje. Инцидент произошел во время проведения митинга в городе Бразилиа.

По сообщению источника, около 30 человек были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами, восемь из них получили серьезные ранения. Еще 15 пострадавшим оказали первую помощь на месте происшествия.

Ранее в Андах обнаружили останки немецкого велосипедиста Флориана Берга. Сообщается, что 29-летний путешественник погиб во время кругосветного путешествия. В горах его застала непогода. Велосипедист спрятался в палатке и успел подать сигнал бедствия, после чего в него ударила молния.

До этого во время проведения ежегодного фестиваля Di Trupa в ЮАР также ударила молния. Два человека погибли и 150 пострадали. Большинство пострадавших получили легкие ожоги. Еще 13 человек находятся в критическом состоянии. Непогода разыгралась неподалеку от деревни Матибестад, которая располагается в 70 километрах от Претории.