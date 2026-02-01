Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 14:01

Писториус одной фразой объяснил наращивание вооружений ФРГ

Писториус ответил жалующимся на милитаризацию немцам словами Лютера

Борис Писториус Борис Писториус Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Министр обороны Германии Борис Писториус обратился к европейским лидерам с призывом наращивать вооружения. Он признал, что «грустной задницей радостно не пукнешь». Таким образом глава ведомства повторил высказывание, приписываемое немецкому средневековому богослову Мартину Лютеру, передает Ruptly.

Грустной задницей радостно не пукнешь, — сказал Писториус.

Министр также признал небывалый рост расходов Германии на милитаризацию. Несмотря на это, он попросил европейцев сохранять оптимизм и решимость. Писториус призвал закупать технику и оружие, чтобы подготовиться к возможному конфликту.

Ранее Писториус провел аналогию между состоянием отношений внутри НАТО и кризисом в браке после 20 лет совместной жизни. Он заявил, что любая пара, прожившая такой срок, рано или поздно сталкивается с кризисом доверия, отчуждения или пересмотра жизненных приоритетов.

Писториус также заявил, что Германия больше не сможет предоставлять Украине системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, страна сама нуждается в них.

Германия
ФРГ
Борис Писториус
Европа
Запад
