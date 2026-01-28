Медведев пошутил над главным недостатком электронного дневника

Электронные школьные дневники лишили детей возможности их «случайно» потерять, в шутку заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ. Трансляция мероприятия проходила в группе МФЦ во «ВКонтакте». По его словам, именно поэтому не всем школьникам нравятся электронные дневники.

Не всем детям нравится электронный дневник. Его невозможно потерять, — отметил Медведев.

Ранее Медведев пошутил на форуме МФЦ, что не читал инструкцию к IPhone из-за ее отсутствия. Он иронично ответил на вопрос вице-премьера Дмитрий Григоренко о том, кто читал инструкцию к своему телефону. Там же замглавы Совбеза с юмором отмечал, что полный переход всех сфер жизни в онлайн-формат возможен при прекращении существования человечества в режиме оффлайн. По его словам, гармония в этом вопросе будет достигнута при возможности человека получать госуслуги в любой удобной форме, даже очной.

До этого Медведев заявил, что Россия — современная и открытая страна. По его словам, государство взаимодействует с гражданами по всем вопросам.