Полиция задержала двоих россиян за убийство в Таиланде владельца наркошопа

Полиция арестовала двоих россиян, которых подозревают в убийстве владельца наркошопа Михаила Емельянова в Таиланде, сообщает Telegram-канал Baza. Они пытались скрыться в Бангкоке, им предъявлены обвинения в убийстве, сокрытии тела и требовании выкупа.

Задержанными оказались 35-летний Ярослав Д. и 38-летний Дмитрий М. — именно с ними погибший встретился накануне исчезновения. Следователи смогли установить местонахождение и личности преступников благодаря видеозаписям с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом обнаружения тела жертвы.

Похитители, требовавшие за освобождение Емельянова $120 тыс. (9,3 млн рублей), перестали выходить на связь после того, как мать собрала нужную сумму. Тайская полиция нашла тело пропавшего. Основной версией преступления считается расправа на почве долговых обязательств.

