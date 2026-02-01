Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 18:24

Полиция задержала двоих россиян за убийство в Таиланде владельца наркошопа

Baza: в Таиланде арестовали двух россиян, подозреваемых в убийстве наркоторговца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Полиция арестовала двоих россиян, которых подозревают в убийстве владельца наркошопа Михаила Емельянова в Таиланде, сообщает Telegram-канал Baza. Они пытались скрыться в Бангкоке, им предъявлены обвинения в убийстве, сокрытии тела и требовании выкупа.

Задержанными оказались 35-летний Ярослав Д. и 38-летний Дмитрий М. — именно с ними погибший встретился накануне исчезновения. Следователи смогли установить местонахождение и личности преступников благодаря видеозаписям с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом обнаружения тела жертвы.

Похитители, требовавшие за освобождение Емельянова $120 тыс. (9,3 млн рублей), перестали выходить на связь после того, как мать собрала нужную сумму. Тайская полиция нашла тело пропавшего. Основной версией преступления считается расправа на почве долговых обязательств.

Ранее в Италии обнаружили тело 41-летней Федерики Торкуоло, пропавшей 9 января. Ее захоронили рядом с рабочим местом мужа, который стал главным подозреваемым. По версии следствия, мужчина убил жену в их доме, после чего перевез и спрятал тело. При обыске на его одежде, рабочем месте и в доме нашли пятна крови.

Таиланд
Россия
убийства
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта точная дата переговоров по Украине в Абу-Даби
Россиянам объяснили, почему «ложиться под нож» за границей опасно
Погоня со стрельбой за 13-летним мальчиком за рулем Lada попала на видео
Шойгу объяснил, каким планам Запада по России и Китаю не суждено сбыться
На Украине жестко взялись за нелегальные терминалы Starlink
Сухой ветер и потепление до +10? Погода в Москве в марте: чего ждать
Волгоград превратился в Сталинград
Россиянам рассказали о главной ошибке при лечении гриппа
«Общение продолжится»: Россия и Китай укрепят диалог на высшем уровне
Пенсионерка провернула «схему Долиной» и внезапно умерла
Путин и Медведев почтили память первого президента России
Патриарх Кирилл в юности выпил две бутылки коньяка с «врагом» Церкви
Полиция задержала двоих россиян за убийство в Таиланде владельца наркошопа
Экс-депутат Рады раскрыл, как Киев усиливает переговорные позиции Москвы
Сноубордистка сутки выживала в глубине сахалинских сопок без еды и связи
«Кто окажется победителем»: политолог о потенциальной атаке США на Иран
Раскрыты подробности о юридической защите Мадуро в США
Бастрыкин взял на контроль дело о падении новорожденного в больнице Якутска
Стало известно, как еще один подросток избежал гибели в кемеровской сауне
Молодой мужчина выжил после 48 часов без легких и остановки сердца
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.