01 февраля 2026 в 18:12

Раскрыты подробности о юридической защите Мадуро в США

Защиту Мадуро поручили юристам по делам о госпреступлениях

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Защитой президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги занимается опытная команда юристов, заявил первый секретарь посольства страны в РФ Пабло Энрике Родригес Брисеньо в комментарии ТАСС. Он подчеркнул, что специалисты работают с делами, связанными с обвинениями в антигосударственных действиях и в адрес общественных активистов.

Сейчас защитой нашего президента занимается очень опытная команда юристов по такого рода антигосударственным делам и защите общественных активистов, — отметил дипломат.

Брисеньо добавил, что Венесуэла рассчитывает на поддержку международных движений и юристов, чьи усилия, по его мнению, помогут укрепить оборону и восстановить нормы международного права. Посол также выразил убежденность, что Каракас выиграет «дипломатическую битву» за историческую правду страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военные США при захвате Мадуро использовали секретное оружие — «Дискомбобулятор». По словам главы государства, discombobulator (в переводе с английского языка — «дезориентатор») обезвредил ПВО и охрану венесуэльского лидера.

