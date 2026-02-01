Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 17:52

Молодой мужчина выжил после 48 часов без легких и остановки сердца

В США мужчину прооперировали после 48 часов без легких и остановки сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Команда медиков из Северо-Западного университета в Чикаго 48 часов поддерживала жизнь 33-летнего пациента без легких и после остановки сердца, пишет Med. Мужчине удалили оба органа и подключили к искусственной системе до проведения двойной трансплантации.

По словам торакального хирурга Анкита Бхарата, разработанная командой система впервые позволила обеспечивать непрерывный и сбалансированный кровоток через сердце, что снижает риск тромбозов и сохраняет нормальную работу органа.

Он был настолько тяжел, что пережил остановку сердца и фактически умирал, — подчеркнул Бхарат.

До операции у пациента развился острый респираторный дистресс-синдром на фоне гриппа, затем — устойчивая к препаратам инфекция Pseudomonas aeruginosa. Легкие заполнились гноем, началась тотальная органная недостаточность.

После удаления легких состояние мужчины неожиданно улучшилось: в течение 48 часов восстановилась функция почек, нормализовалось давление и работа сердца. Затем пациенту пересадили два донорских легких. Спустя почти три года после операции, по данным врачей, они полностью функциональны и не имеют признаков отторжения.

Ранее московские врачи удалили из желудка женщины свиное ухо, которое могло попасть в пищевод еще в новогодние праздники. Пациентка обратилась в клинику с жалобами на тошноту и боль при глотании, она не могла даже пить воду. После операции женщину отпустили домой.

