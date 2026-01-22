Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 05:18

Россиянам объяснили, кто в 2026 году сможет досрочно выйти на пенсию

Виноградов: мужчины в 62 года при 42-х летнем стаже могут выйти на пенсию в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2026 году стандартный пенсионный возраст в России составит 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Однако ряд граждан сможет претендовать на досрочное назначение выплат, условия для этого разъяснил агентству ПРАЙМ профессор, декан юридического факультета ВШЭ Вадим Виноградов.

Он напомнил, что для получения страховой пенсии необходимо минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов (баллов). Недостающие стаж и баллы, по словам Виноградова, можно докупить.

Досрочно выйти на пенсию могут мужчины в 62 года, если у них уже есть 42 года стажа и женщины при наличии 37 лет стажа, — уточнил эксперт.

Кроме этого, право на льготную пенсию имеют многодетные матери (трое и более детей), лица, работавшие во вредных или опасных условиях, медики, педагоги, а также жители Крайнего Севера и приравненных к нему районов. Отдельная возможность предусмотрена для предпенсионеров, уволенных по сокращению штатов или в связи с ликвидацией предприятия. При наличии необходимого стажа и баллов они могут выйти на пенсию на два года раньше стандартного срока.

Ранее сообщалось, что все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.

пенсии
возраст
стаж
досрочно
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СВР раскрыли планы коалиции желающих на Украину
Супругов Клинтон могут наказать за неявку на допрос по делу Эпштейна
Иностранную броню выжгли точечными ударами: успехи ВС РФ к утру 22 января
Юрист ответил, можно ли получить налоговый вычет за квартиру дважды
Россиянам озвучили, чем могут грозить частые перекуры на работе
Депутат ответил, кто вправе досрочно уйти на пенсию
Диетолог поставила точку в спорах о волшебной пользе хлорофилла
Экс-спецпосланник Трампа по Украине нашел себе престижную работу
Застройщик или частник: у кого дешевле купить квартиру, в чем риски
Золотые правила приготовления чебурека: идеальные тесто и начинка, секреты
Два Abrams и три Leopard не выдержали натиска ВС РФ в зоне спецоперации
Челябинских школьников распустили по домам из-за трескучих морозов
Мужчина попытался прорваться в генконсульство РФ в Нью-Йорке
Что значит икона в сновидениях: секреты сонников
Скандинавская страна отказалась ставить забор на границе с Россией
Россиянам объяснили, кто в 2026 году сможет досрочно выйти на пенсию
Церковная служба во сне: благословение или испытание впереди?
Пенсии многодетных матерей вырастут: что зачтут в стаж, кому ждать прибавки
Стали известны детали проекта соглашения по Гренландии
Психотерапия, зависимость, личная жизнь: где сейчас Сергей Бурунов
Дальше
Самое популярное
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.