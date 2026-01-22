Россиянам объяснили, кто в 2026 году сможет досрочно выйти на пенсию Виноградов: мужчины в 62 года при 42-х летнем стаже могут выйти на пенсию в РФ

В 2026 году стандартный пенсионный возраст в России составит 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Однако ряд граждан сможет претендовать на досрочное назначение выплат, условия для этого разъяснил агентству ПРАЙМ профессор, декан юридического факультета ВШЭ Вадим Виноградов.

Он напомнил, что для получения страховой пенсии необходимо минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов (баллов). Недостающие стаж и баллы, по словам Виноградова, можно докупить.

Досрочно выйти на пенсию могут мужчины в 62 года, если у них уже есть 42 года стажа и женщины при наличии 37 лет стажа, — уточнил эксперт.

Кроме этого, право на льготную пенсию имеют многодетные матери (трое и более детей), лица, работавшие во вредных или опасных условиях, медики, педагоги, а также жители Крайнего Севера и приравненных к нему районов. Отдельная возможность предусмотрена для предпенсионеров, уволенных по сокращению штатов или в связи с ликвидацией предприятия. При наличии необходимого стажа и баллов они могут выйти на пенсию на два года раньше стандартного срока.

Ранее сообщалось, что все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.