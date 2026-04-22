Таксуют, чтобы выжить. Зеленский кинул офицеров ВСУ на деньги: когда бунт?

Офицеры Генштаба ВСУ в Киеве подрабатывают таксистами из-за мизерных зарплат, рассказал представитель украинского фонда «Вернись живым» Антон Муравейник. При этом о низком заработке военнослужащих на Украине сообщалось и раньше: по данным СМИ, они стали одной из главных причин дезертирства в армии. Власти республики заявляли о готовности направить часть кредита ЕС в €90 млрд на выплаты бойцам. Помогут ли эти деньги военным и к чему может привести их недовольство властью — в материале NEWS.ru.

Почему офицерам ВСУ не хватает денег

Антон Муравейник в эфире телеканала «Общественное» рассказал, что офицеры украинского Генштаба в месяц зарабатывают около 20 тыс. гривен (34 тыс. рублей). Этих средств им не хватает, чтобы содержать семьи, поэтому приходится искать дополнительные источники дохода, например в такси.

«Это самая популярная тема среди военных. Люди, которые занимаются вопросами логистики в учебном центре под Киевом, вечером выезжают в Киев таксовать, потому что у них квартира, у них дети. <…> Очевидно, что вопрос уже давно назрел и перезрел», — сказал он.

Муравейник добавил, что сложившаяся ситуация напрямую влияет на боеготовность и мотивацию командного состава ВСУ. Физических и моральных сил на качественное выполнение основной работы у военных подчас не хватает, считает он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

К чему приводит бедность на Украине

На проблему низких зарплат украинских военных в конце прошлого года обратило внимание издание «Страна». По его данным, мизерные доходы стали одной из главных причин дезертирства в ВСУ. Источник из числа военнослужащих рассказал журналистам, что бойцы разочарованы пренебрежительным отношением со стороны властей. При этом нередко они бегут из частей вместе с командирами, которые находятся в таком же бедственном положении.

«После принятия бюджета-2026 стало совершенно очевидно, что власть не пойдет на повышение зарплат военнослужащим. То есть на увеличение выплат депутатам до 200 тыс. гривен деньги есть, а нам — нет. Типа нас много и на нас всех не напасешься», — отмечал боец.

В феврале 2026 года глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что Киев рассматривает возможность частичного использования кредита от ЕС в размере €90 млрд на финансирование личного состава ВСУ. Нардеп заявлял, что этот вопрос требует согласования с европейскими партнерами. Однако если его удастся решить, то деньги можно было бы направить на увеличение базовой ставки как для тех солдат, что уже служат в украинской армии, так и для новобранцев.

Солдаты ВСУ Фото: Социальные сети

«Денежное обеспечение должно быть увеличено, и это должно быть мотивирующим фактором для наших военнослужащих, наших сил обороны», — сказал Чернев в эфире Radio NV.

Однако военный эксперт полковник запаса Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru усомнился, что обещанные Черневым деньги действительно дойдут до украинских бойцов и офицеров. Он напомнил, что у Киева, кроме низких зарплат военных, есть еще «море социальных проблем», требующих решения, например выплата пенсий.

«Кроме того, необходимо платить проценты по кредитам. Условия таковы, что сегодня каждый украинец должен Евросоюзу примерно €150 тыс. Это неподъемная ноша для государства, у которого практически нет экономики и которое живет на подачки. Так что, думаю, проблема с зарплатами нерешаема и будет только нарастать», — считает собеседник.

К чему приведет недовольство военных

В декабре прошлого года экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предупредил о риске гражданской войны в стране. По его словам, на Украине может вспыхнуть внутренний конфликт из-за возвращения с фронта бойцов, стремящихся к «легким деньгам», но не имеющих ни высоких доходов, ни жилья, ни возможности самореализации.

Матвийчук считает, что пока признаков возможного бунта военных на Украине не наблюдается. Однако по мере продолжения конфликта ситуация для Киева будет становиться хуже, допустил эксперт.

Солдаты ВСУ Фото: Социальные сети

«Кризис в ВСУ нарастает. Критическая масса увеличивается. Думаю, что к концу года мы можем увидеть ситуацию, когда армия перестанет слушаться Владимира Зеленского. Зарплаты в ВСУ пытались увеличить, но в итоге разграбили все, что только можно. Тех крох, что поступают с Запада, не хватает», — пояснил он.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сказал NEWS.ru, что России было бы странно надеяться на бунт в украинских войсках — тем более что ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление в бою.

«Нашей армии нужно без этих призрачных надежд планировать свои действия, выгрызать каждый метр территории, как это происходит и сейчас, — у нас и без мятежа в рядах ВСУ это неплохо получается», — заключил депутат.

