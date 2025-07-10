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10 июля 2025 в 19:30

Раскрыта схема заработка командиров ВСУ на дезертирах

Военэксперт Онуфриенко: командиры ВСУ получают зарплату за дезертиров

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Офицеры и командиры подразделений ВСУ научились зарабатывать на дезертирах, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он отметил, что Киев изменил порядок учета бойцов, которые бежали с поля боя.

Киевская хунта изменила порядок учета дезертиров: теперь они числятся остающимися на службе даже после бегства. Это позволяет офицерам и командирам получать их зарплату. При этом они, естественно, не заинтересованы в возбуждении уголовных дел [в отношении дезертиров], — пояснил Онуфриенко.

Однако бардак в украинских войсках может помочь ходу СВО, считает эксперт.

Дезертиров по актам судебных решений, которые публикуются в открытом доступе, за этот год по июнь месяц зафиксировано уже 107 672 человека. Это, безусловно, приводит к ослаблению позиций противника на фронте, и повышает уровень коррумпированности всей системы ВСУ, — резюмировал Онуфриенко.

Ранее в СМИ распространилась запись с камер видеонаблюдения, установленных в крематории в Тернопольской области. В кадре неизвестные в белых защитных костюмах, перчатках и с масками на лицах загружают в печь мешок с человеческими останками. Как утверждают источники, они принадлежат одному из украинских военных, тела которых Киев получил от Москвы.

Украина
СВО
ВСУ
дезертиры
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Павел Воробьев
П. Воробьев
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