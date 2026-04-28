В Колпино мужчину обвинили в истязании двух детей сожительницы, сообщает управление СК по Санкт-Петербургу. Следователи возбудили уголовное дело.

Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), два эпизода, — говорится в сообщении.

По данным следствия, с сентября 2025 года по апрель 2026 года мужчина применял физическую силу к двум несовершеннолетним. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее Карпинский городской суд приговорил Наталью Бродовикову к 9,5 года колонии за издевательства над девушкой с инвалидностью. Подсудимая отрицала свою вину даже после оглашения приговора. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд признал Бродовикову виновной в совершении двух преступлений.

До этого две жительницы Кузбасса были приговорены к условным срокам за истязание несовершеннолетних девушек. Преступление было совершено летом 2025 года в Мариинске. Пострадавшими оказались 14-летняя и 17-летняя сестры.