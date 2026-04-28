В ВСУ заявили, что Patriot ВСУ находятся «на голодном пайке»

28 апреля 2026 в 09:52

Полковник ВСУ Игнат: ЗРК Patriot ВСУ испытывают нехватку боеприпасов

ЗРК Patriot, находящиеся в арсенале ВСУ, испытывают ощутимый дефицит боеприпасов, сообщил начальник управления коммуникаций воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат украинской журналистке Янине Соколовой в интервью на ее YouTube-канале. По словам военного, запасы ракет-перехватчиков ограничены, комплексы «на голодном пайке».

Он добавил, что дефицит также коснулся и других западных систем ПВО, включая NASAMS и IRIS-T. При этом он подчеркнул, что пугать людей не стоит, поэтому говорить о полном отсутствии боеприпасов преждевременно.

Тем временем выяснилось, что Вооруженные силы США в будущем финансовом году увеличат закупки зенитных ракетных комплексов Patriot и THAAD, но исключительно для покрытия собственных нужд. Исполняющий обязанности заместителя министра обороны США по финансам Джулс Херст подтвердил эту информацию, пишет Chron.

Ранее США предупредили союзников о возможных перебоях в поставках оружия Украине в ближайшие месяцы на фоне проведения военной операции против Ирана. По данным газеты Politico, в особенности речь идет о перехватчиках для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

