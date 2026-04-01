Стало известно о паузе в переговорах по Украине

Стало известно о паузе в переговорах по Украине В МИД РФ заявили о приостановке переговоров по Украине

Переговорный процесс по урегулированию ситуации вокруг Украины временно остановлен на фоне внешнеполитической напряженности, сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, текущая пауза связана с действиями США и Израиля в отношении Ирана.

В последние месяцы состоялось несколько раундов трехсторонних переговоров в формате Россия — США — Украина по поиску путей политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Сейчас переговоры по-прежнему на паузе на фоне американо-израильской агрессии против Ирана, — отметил он.

Галузин также добавил, что Москва неизменно выступает за поиск решений конфликта через дипломатические механизмы. Российская сторона сохраняет готовность к диалогу и дальнейшим переговорам, подытожил Галузин.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к предметному разговору с Россией о перемирии. Его публичные высказывания о мирном урегулировании носят преимущественно пиар-характер, уточнил парламентарий.