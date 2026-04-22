Синоптик ответил, смогут ли москвичи увидеть звездопад Лириды

22 апреля 2026 в 15:51

Синоптик Шувалов: в Москве звездопад Лириды будет плохо видно из-за облаков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Из-за облаков звездопад Лириды будет плохо видно в Москве, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что облачную погоду стоит ожидать со второй половины дня среды, 22 апреля.

К ночи они полностью закроют небо, и под утро начнется дождь. Поэтому в столице увидеть [звездопад] шансов не очень много, — рассказал Шувалов.

Синоптик предупредил, что с 23 апреля москвичей ожидает похолодание. По его словам, ветер сменится с юго-западного на порывистый северный.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 22 и 23 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ухудшения метеоусловий. Предупреждение связано с сильным ветром, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду.

Москва
погода
звездопад
синоптики
