22 апреля 2026 в 15:42

Экономист оценил, насколько выгодно оформить отпуск в мае

Доцент Балынин: отпуск в мае будет менее выгодным, чем в другие месяцы весны

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Отпуск в мае считается менее выгодным, чем в марте или апреле, аналогично будет и в сравнении с июлем, заявил в беседе с «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. При этом, если сопоставлять с январем, май будет более лучшим вариантом. По словам эксперта, этот месяц одинаково выгоден с февралем.

Суммарное число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. С января по апрель 2026 года было 15,19, 21 и 22 рабочих дня соответственно. Мы видим, что первые четыре месяца число рабочих дней увеличивалось ежемесячно, а в мае будет сокращение — до 19, — уточнил Балынин.

Ранее Балынин заявил, что перекос в выплате заработной платы в мае связан с тем, что в первой половине месяца будет меньше рабочих дней, чем во второй. Он напомнил, что начисление зарплаты, согласно ТК РФ, производится не реже чем два раза в месяц.

