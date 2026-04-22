Диетолог дала советы, как выбрать качественные крабовые палочки

Качественные крабовые палочки можно распознать по упругой текстуре, равномерному красному или розовому цвету снаружи и светлой мякоти внутри, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Дарья Русакова. В составе такого продукта на первом месте должен быть рыбный фарш — сурими. При покупке палочек врач посоветовала обращать внимание не только на их внешность, но и на дату изготовления, а также условия хранения.

Это бюджетный аналог дорогого морепродукта, который был изобретен в Японии в 1973 году и вышел на международный рынок в 1976 году. Для его производства чаще всего используют белую рыбу: минтай, хека или путассу, реже — треску. Качество конечного продукта напрямую зависит от того, сколько в нем настоящего рыбного белка и как мало в нем содержится искусственных красителей и добавок, имитирующих крабовый вкус и вид, — подчеркнула Русакова.

Она уточнила, что в составе качественных палочек, помимо рыбного фарша, будут вода, крахмал, растительное масло, соль, сахар, натуральные ароматизаторы и красители в умеренном количестве. Специалист также предупредила, что злоупотребление этим продуктом может вызвать вздутие живота и набор лишнего веса.

