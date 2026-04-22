22 апреля 2026 в 11:01

Диетолог дала советы, как выбрать качественные крабовые палочки

Диетолог Русакова: качественные крабовые палочки всегда имеют упругую текстуру

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Качественные крабовые палочки можно распознать по упругой текстуре, равномерному красному или розовому цвету снаружи и светлой мякоти внутри, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Дарья Русакова. В составе такого продукта на первом месте должен быть рыбный фарш — сурими. При покупке палочек врач посоветовала обращать внимание не только на их внешность, но и на дату изготовления, а также условия хранения.

Это бюджетный аналог дорогого морепродукта, который был изобретен в Японии в 1973 году и вышел на международный рынок в 1976 году. Для его производства чаще всего используют белую рыбу: минтай, хека или путассу, реже — треску. Качество конечного продукта напрямую зависит от того, сколько в нем настоящего рыбного белка и как мало в нем содержится искусственных красителей и добавок, имитирующих крабовый вкус и вид, — подчеркнула Русакова.

Она уточнила, что в составе качественных палочек, помимо рыбного фарша, будут вода, крахмал, растительное масло, соль, сахар, натуральные ароматизаторы и красители в умеренном количестве. Специалист также предупредила, что злоупотребление этим продуктом может вызвать вздутие живота и набор лишнего веса.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что чеснок противопоказан людям с заболеваниями ЖКТ. При этом такой продукт будет полезен пациентам с атеросклерозом, поскольку он помогает разжижать кровь.

Здоровье
диетологи
продукты
питание
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

