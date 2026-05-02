Вместо обычных бутербродов: намазка из яиц и сыра — простой рецепт сытного паштета

Когда хочется чего-то простого, но не скучного — эта намазка выручает всегда. По текстуре она получается нежной и кремовой, с легкой ореховой глубиной, а чеснок и копченая паприка дают тот самый аромат, из-за которого ее съедают быстрее, чем хлеб успевает остыть.

Подходит и на быстрый перекус, и даже как закуска для гостей.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., сыр плавленый — 150 г, грецкие орехи — 60 г, сливочное масло — 20 г, чеснок — 1–2 зубчика, копченая паприка — 1/2 ч. л., укроп — 5 г, кинза — 5 г, соль — щепотка.

Яйца отвариваю вкрутую, остужаю и очищаю. Орехи подсушиваю на сухой сковороде 2–3 минуты, чтобы вкус стал ярче, затем измельчаю. В блендер отправляю яйца, плавленый сыр и мягкое сливочное масло, добавляю орехи, чеснок и паприку — пробиваю до однородной пасты.

Зелень мелко рублю и вмешиваю в готовую массу, пробую и при необходимости досаливаю. Перекладываю в банку и убираю в холодильник на 20–30 минут — намазка становится плотнее и вкус раскрывается.

Подаю с тостами, багетом или в тарталетках — получается сытно, ароматно и совсем не банально.

Ранее мы делились рецептом незабываемого салата из капусты. Всего 4 ингредиента и 7 минут.