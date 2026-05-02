02 мая 2026 в 13:10

Вместо обычных бутербродов: намазка из яиц и сыра — простой рецепт сытного паштета

Когда хочется чего-то простого, но не скучного — эта намазка выручает всегда. По текстуре она получается нежной и кремовой, с легкой ореховой глубиной, а чеснок и копченая паприка дают тот самый аромат, из-за которого ее съедают быстрее, чем хлеб успевает остыть.

Подходит и на быстрый перекус, и даже как закуска для гостей.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., сыр плавленый — 150 г, грецкие орехи — 60 г, сливочное масло — 20 г, чеснок — 1–2 зубчика, копченая паприка — 1/2 ч. л., укроп — 5 г, кинза — 5 г, соль — щепотка.

Яйца отвариваю вкрутую, остужаю и очищаю. Орехи подсушиваю на сухой сковороде 2–3 минуты, чтобы вкус стал ярче, затем измельчаю. В блендер отправляю яйца, плавленый сыр и мягкое сливочное масло, добавляю орехи, чеснок и паприку — пробиваю до однородной пасты.

Зелень мелко рублю и вмешиваю в готовую массу, пробую и при необходимости досаливаю. Перекладываю в банку и убираю в холодильник на 20–30 минут — намазка становится плотнее и вкус раскрывается.

Подаю с тостами, багетом или в тарталетках — получается сытно, ароматно и совсем не банально.

Проверено редакцией
На завтрак готовлю «неомлет» из Аджарии — ароматный борано, который не будет резиновым даже после остывания
Общество
На завтрак готовлю «неомлет» из Аджарии — ароматный борано, который не будет резиновым даже после остывания
Трубочки-выручалки за 10 минут: заворачиваю в лаваш 3 ингредиента — и завтрак или перекус готов
Общество
Трубочки-выручалки за 10 минут: заворачиваю в лаваш 3 ингредиента — и завтрак или перекус готов
Добавил кешью к курочке и удивился результату! Рецепт — настоящая находка для гурманов
Общество
Добавил кешью к курочке и удивился результату! Рецепт — настоящая находка для гурманов
Когда надоела колбаса, готовлю французский паштет — нежный, ароматный и совсем не как из магазина
Общество
Когда надоела колбаса, готовлю французский паштет — нежный, ароматный и совсем не как из магазина
Шикарность из овсянки долгой варки: пирог с творогом и любыми ягодами из заморозки — и вкусный, и «похудительный»
Общество
Шикарность из овсянки долгой варки: пирог с творогом и любыми ягодами из заморозки — и вкусный, и «похудительный»
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

