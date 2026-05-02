Незабываемый салат из капусты: всего 4 ингредиента и 7 минут — яркий вкус, который удивляет с первой ложки

Этот салат собирается буквально за несколько минут, но по вкусу ощущается как что-то гораздо более сложное. Хрустящая капуста, сладкая морковь, сочный перец и неожиданная нотка ананаса дают тот самый баланс свежести и лёгкой сладости.

Стоит добавить немного масла — и вкус раскрывается ярко, словно летний пикник: свежо, сочно и очень аппетитно.

Ингредиенты: капуста — 200 г, морковь — 1 шт., сладкий перец — 1 шт., ананас консервированный — 100 г, кукуруза — 50 г, растительное масло — по вкусу, соль — по вкусу.

Капусту тонко шинкую, морковь натираю, перец нарезаю тонкой соломкой, ананас — небольшими кусочками. Всё смешиваю в миске, добавляю кукурузу, заправляю растительным маслом и слегка солю.

Перемешиваю — и салат сразу готов: сочный, хрустящий и с лёгкой сладкой ноткой, которая делает его совсем не банальным.

