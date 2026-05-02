Не просто тушеная капуста, а бигос, который съедят все: ну очень просто, а вкус запоминается

Если кажется, что капуста — это скучно, просто попробуйте бигос. Это не гарнир, а полноценное блюдо с характером: мясо, квашеная и свежая капуста, легкая кислинка и насыщенный аромат.

Готовится все просто, но вкус получается глубокий, как будто стояло на плите полдня. Я добавляю один «свой» ингредиент — немного яблочного сока, и он делает вкус мягче и интереснее.

Ингредиенты: свежая капуста — 500 г, квашеная капуста — 400 г, свиные ребра — 800 г, чернослив — 150 г, морковь — 1 шт., лук — 1 шт., растительное масло — 2 ст. л., лавровый лист — 2 шт., яблочный сок — 100 мл, соль и черный перец — по вкусу, зелень — для подачи.

Ребра разрезаю и обжариваю на среднем огне до румяной корочки. Добавляю лук и довожу до золотистого цвета, затем морковь, соль, перец и лавровый лист — даю немного протушиться.

Выкладываю квашеную капусту, перемешиваю и тушу под крышкой около 15 минут. Затем добавляю свежую капусту, вливаю немного яблочного сока и оставляю на слабом огне примерно на час, периодически помешивая.

В конце добавляю чернослив и готовлю еще 10–15 минут. Даю блюду немного «отдохнуть» под крышкой и подаю.

