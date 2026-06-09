Беру молодую капусту и банку говяжьей тушенки — варю летний суп, который получается вкуснее многих щей: 15 минут — и готово

Когда появляется молодая капуста, обязательно готовлю этот простой суп. Он получается легким, ароматным и при этом достаточно сытным благодаря говяжьей тушенке. Нежные капустные листья не требуют долгой варки, поэтому суп сохраняет свежий вкус и готовится намного быстрее классических щей.

Особенно нравится, что для такого обеда не нужно отдельно варить мясо. Хорошая тушенка дает насыщенный бульон, а молодая капуста добавляет сладковатые летние нотки. Получается домашний суп, который хочется готовить снова и снова.

Для приготовления вам понадобится: говяжья тушенка — 325 г, молодая капуста — 400 г, картофель — 400 г, морковь — 100 г, репчатый лук — 100 г, растительное масло — 20 мл, вода — 2,5 л, лавровый лист — 2 шт., укроп — 20 г, соль — 5 г, черный перец — 2 г.

Картофель нарежьте кубиками и отправьте в кипящую воду. Пока он варится, обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук и натертую морковь. Молодую капусту тонко нашинкуйте.

Когда картофель станет почти мягким, добавьте в кастрюлю тушенку вместе с бульоном из банки, затем выложите зажарку и капусту. Положите лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Варите еще 10–15 минут, чтобы капуста осталась нежной. В конце добавьте рубленый укроп и снимите суп с огня. Дайте ему настояться 10 минут и подавайте со сметаной.