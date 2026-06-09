Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 13:50

Беру молодую капусту и банку говяжьей тушенки — варю летний суп, который получается вкуснее многих щей: 15 минут — и готово

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда появляется молодая капуста, обязательно готовлю этот простой суп. Он получается легким, ароматным и при этом достаточно сытным благодаря говяжьей тушенке. Нежные капустные листья не требуют долгой варки, поэтому суп сохраняет свежий вкус и готовится намного быстрее классических щей.

Особенно нравится, что для такого обеда не нужно отдельно варить мясо. Хорошая тушенка дает насыщенный бульон, а молодая капуста добавляет сладковатые летние нотки. Получается домашний суп, который хочется готовить снова и снова.

Для приготовления вам понадобится: говяжья тушенка — 325 г, молодая капуста — 400 г, картофель — 400 г, морковь — 100 г, репчатый лук — 100 г, растительное масло — 20 мл, вода — 2,5 л, лавровый лист — 2 шт., укроп — 20 г, соль — 5 г, черный перец — 2 г.

Картофель нарежьте кубиками и отправьте в кипящую воду. Пока он варится, обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук и натертую морковь. Молодую капусту тонко нашинкуйте.

Когда картофель станет почти мягким, добавьте в кастрюлю тушенку вместе с бульоном из банки, затем выложите зажарку и капусту. Положите лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Варите еще 10–15 минут, чтобы капуста осталась нежной. В конце добавьте рубленый укроп и снимите суп с огня. Дайте ему настояться 10 минут и подавайте со сметаной.

Проверено редакцией
Читайте также
Делаю сразу огромную кастрюлю: холодник для летних дней — свекла, огурчики, пучок зелени и подача с яйцом
Общество
Делаю сразу огромную кастрюлю: холодник для летних дней — свекла, огурчики, пучок зелени и подача с яйцом
3 лучших супа из щавеля: классический с яйцом, зеленый борщ и с курицей
Семья и жизнь
3 лучших супа из щавеля: классический с яйцом, зеленый борщ и с курицей
Беру молодую капусту и жарю яйца: собираю салат «Яркий» — сытный, простой, может заменить ужин
Общество
Беру молодую капусту и жарю яйца: собираю салат «Яркий» — сытный, простой, может заменить ужин
Беру банку тушенки и томатную пасту: забытый рецепт макарон по-флотски — сытный, простой и обалденно вкусный
Общество
Беру банку тушенки и томатную пасту: забытый рецепт макарон по-флотски — сытный, простой и обалденно вкусный
Беру кефир и плитку шоколада — через 7 минут в духовке сидит «Лентяйский пирог». Нежный, простой, вкусный, и к чаю, и к кофе
Общество
Беру кефир и плитку шоколада — через 7 минут в духовке сидит «Лентяйский пирог». Нежный, простой, вкусный, и к чаю, и к кофе
супы
борщ
капуста
тушенка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мостовой назвал команду-«сюрприз» на ЧМ-2026
Названо число россиян, которые любят поесть перед сном
Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира по футболу-2026
В деле об убийстве на Строгинском бульваре возник новый поворот
«Оплачиваю»: директор Пугачевой о долгах певицы по коммуналке
На «Госуслугах» ввели «тревожную кнопку» для уведомления о мошенничестве
Евросоюз ужесточит экспорт металлов и технологий в Россию
Аналитик ответил, сколько времени понадобится ЕС на создание боевого облака
Стало известно, почему люди часто болеют после переезда
Раскрыто, сколько человек утонули в Петербурге с начала мая
В ЕС рассказали о мести третьим странам за дружбу с Россией
Госдума приняла второй пакет мер против кибермошенничества
Госдума установила предельное число банковских карт на человека
Госдума приняла закон о детских SIM-картах
Запад обвинили в поощрении украинских терактов
Врач перечислил заболевания, маскирующиеся под хроническую усталость
Подозрительный предмет взорвался в руках у мальчика в Москве
Юрист ответил, получат ли водители штраф за просроченную аптечку
На Западе раскрыли детали новых санкций ЕС против России
Госдума разрешила массовые звонки в определенных случаях
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.