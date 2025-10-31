Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 12:54

На юге Москвы произошло возгорание автосервиса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На 6-й Радиальной улице Москвы случился пожар в автосервисе, передает РЕН ТВ. Специалисты МЧС уже на месте и работают над ликвидацией возгорания. Подробности происшествия выясняются.

Ранее на острове Недоразумения, расположенном в 20 километрах от Магадана, вспыхнул лесной пожар. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за действий человека. Руководитель центра управления областью Павел Береговой сообщил, что на данный момент угрозы для объектов нет.

До этого во вторник, 28 октября, в Москве произошло возгорание в здании около станции метро «Кожуховская». По предварительным данным, огонь вспыхнул на третьем этаже дома на улице Угрешской. На месте работали спасатели и пожарные. Информации о пострадавших пока не поступало.

Также в Санкт-Петербурге произошло возгорание в здании Лениздата, расположенном на набережной реки Фонтанки. На место ЧП были направлены 20 спасателей и четыре пожарные машины. Сведений о пострадавших пока не поступало. Это уже второй пожар в здании — первый случился в феврале 2020 года.

