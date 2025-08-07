Учитель анонсировал новый фильм с Козловским Козловский сыграет в новом фильме Учителя о композиторе Шостаковиче

Актер Данила Козловский сыграет в новом фильме режиссера Алексея Учителя, передает РИА Новости. Как рассказал сам режиссер, картина носит рабочее название «Шум времени» и расскажет о великом советском композиторе Дмитрии Шостаковиче.

Данила Козловский будет играть небольшую роль, немного неожиданную для себя, — рассказал режиссер.

Шостаковича на экране воплотит актер Олег Савцов, а его супругу — Дарья Балабанова. Евгений Цыганов сыграет композитора Сергея Прокофьева. Также в фильме задействуют Никиту Кологривого, Полину Цыганову, Марию Смольникову. В прокат картина выйдет осенью 2026 года.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Козловского выступить перед участниками СВО в Горловке. По его словам, актеру стоит продолжить традиции коллег, еще в советские времена поддерживавших военных.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин возмутился туром Козловского по США. Он поделился анонсом выступлений артиста в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Майами, Сиэтле и Лос-Анджелесе и назвал тур Козловского «турне по странам НАТО». По его словам, артист «любит посещать другие страны».