Путин открыл движение по трассе М-12 «Восток» до Казани по видеосвязи

Президент России Владимир Путин открыл движение по трассе М-12 «Восток» до Казани по видеосвязи, передает Кремль. Участок дороги протяженностью 810 километров был построен за три года. В церемонии открытия также принял участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил президента, правительство и строителей за проделанную работу.

За такой срок — а это всего три года — инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее, еще одно доказательство того, что мы можем и готовы строить качественно, быстрее и больше, — отметил президент.

Вся магистраль под названием «Восток» проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. Путь от Москвы до Казани по ней занимает не более семи часов. Для водителей по всей трассе расположены многофункциональные зоны, число которых планируется увеличивать.

Ранее президент лично посетил открытие трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Она получила название «Нева». Уточняется, что наименование выбирали из нескольких вариантов, среди которых также был «Валдай» и «Две столицы».