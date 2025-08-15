5 странных гаджетов для отпуска — теперь я беру их всегда, даже на выходные

5 странных гаджетов для отпуска — теперь я беру их всегда, даже на выходные

Перед поездкой многие теряются: что положить в чемодан первым, а что оставить на потом. Чтобы сборы проходили быстрее, эксперты составили список необычных, но крайне полезных устройств для путешествий.

1. Трекер для вещей

Незаменим, если боитесь потерять багаж или важные предметы. Он подаст сигнал, если вещь удалится от вас слишком далеко. Подходит для чемоданов, ключей, кошелька или даже ошейника питомца.

2. Компактные весы для багажа

Помогут точно определить вес чемодана, чтобы на регистрации в аэропорту не пришлось доплачивать за перевес.

3. Усилитель Wi-Fi

Полезен, если интернет в отеле ловит только в лобби. Устройство обеспечит стабильный сигнал для просмотра фильмов, общения в мессенджерах и работы онлайн.

4. Беспроводной дорожный утюг

Отпуск — не повод выглядеть неаккуратно. Такой утюг легко поместится в чемодан и пригодится там, где нет гладильной доски. В пару к нему можно взять компактный отпариватель.

5. Флешка для смартфона

Во время поездки фото и видео заполняют память телефона в считаные дни. Дополнительная флешка решит эту проблему и сохранит все впечатления без лишнего стресса.

Эти гаджеты не займут много места, но сделают ваш отпуск заметно комфортнее.

Психолог Александра Метальникова ранее посоветовала покупать развивающие книги будущим первоклассникам. Она предложила родителям почитать вместе с ребенком сказки или изучить азбуку.