Почти 40 рейсов задержали в сочинском аэропорту В аэропорту Сочи задержали 38 рейсов из-за ограничений полетов

Уже 38 рейсов задержаны в аэропорту Сочи на фоне введения временных ограничений, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Там уточнили, что из них опаздывают 20 рейсов на вылет и еще 18 на прилет. При этом на данный момент на территории аэропорта сохраняется спокойная обстановка.

На данный момент на вылет задержано 20 рейсов (более двух часов), на прилет задержано 18 рейсов (более двух часов), — говорится в публикации.

Представители аэропорта подчеркнули, что все сектора в общей и чистой зонах оборудованы местами для отдыха пассажиров задержанных рейсов. В случае необходимости гражданам оказывают помощь менеджеры по гостеприимному сервису.

Ранним утром 25 июля пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании S7, направлявшийся в Сочи, вернулся в аэропорт Новосибирска. Воздушному судну пришлось кружить над городом Чулым, поскольку пилоты ждали разрешения на посадку. Предполагается, что причиной возвращения борта в пункт отправления могла стать разгерметизация салона.