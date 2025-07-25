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25 июля 2025 в 09:02

Направлявшийся в Сочи самолет неожиданно ушел с маршрута

Самолет Boeing 737 возвращается в Новосибирск из-за нештатной ситуации на борту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании S7, направлявшийся в Сочи, возвращается в аэропорт Новосибирска, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, сейчас воздушное судно кружит над городом Чулым и вырабатывает топливо.

Отмечается, что пилоты ждут разрешения от диспетчеров на посадку в аэропорту. По предварительным данным, причиной возвращения борта в пункт отправления могла стать разгерметизация салона. Экипаж подал код «7700», который указывает на нештатную ситуацию на борту.

Представители аэропорта подтвердили, что возвращение Boeing связано с техническими причинами. На месте работают все необходимые службы, чтобы обеспечить безопасность посадки авиалайнера. Сколько человек находятся на борту, неизвестно.

Ранее восемь российских аэропортов вновь начали отправлять и принимать самолеты. Речь идет о воздушных гаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Временные ограничения были введены в ночь на 25 июля.

До этого стало известно, что все люди, которые находились на борту пассажирского самолета Ан-24, рухнувшего в Амурской области, погибли. На место трагедии были направлены криминалисты и эксперты СК РФ для установления обстоятельств авиакатастрофы.

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