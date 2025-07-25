Украина попыталась ударить по России 105 беспилотниками за ночь Силы ПВО сбили 105 украинских беспилотников над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны в ночь на 25 июля уничтожили более сотни украинских беспилотников в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, массированной атаке ВСУ подверглись девять регионов и акватория Азовского моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, 26 дронов удалось ликвидировать над территорией Белгородской области, 25 — над территорией Брянской области, 23 — над Ростовской областью. Девять беспилотников уничтожено над акваторией Азовского моря, восемь — над территорией Краснодарского края, пять — над Ставропольским краем. Еще по три БПЛА сбито над Курской и Тамбовской областями, два — над территорией Воронежской области и один — над территорией Орловской области.

Ранее два мирных жителя, в том числе ребенок, были ранены и госпитализированы в Донецкой Народной Республике при атаке ВСУ. Также были разбиты городской автобус, магазин и здание инфраструкты. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, всего было совершено 30 нападений, применялись ударные БПЛА.