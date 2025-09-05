Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 08:07

В Луганске загорелся склад горюче-смазочных материалов после атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Луганске после атаки беспилотника ВСУ вспыхнул огонь на складе с горюче-смазочными материалами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По их данным, площадь возгорания минимальная, резервуары не были заполнены полностью. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В результате атаки вражеского БПЛА произошло возгорание резервуара с ГСМ в Луганске, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российская ПВО за ночь уничтожила 92 украинских беспилотника самолетного типа. В ведомстве подчеркнули, что 15 из них были сбиты над территорией Брянской области. Кроме того, дроны нейтрализовали в Ростовской, Тульской, Калужской, Рязанской, Воронежской и Курской областях, а также в Крыму.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе сбили 12 БПЛА. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, глава Рязанской области Павел Малков заявил, что средства ПВО и РЭБ сбили в регионе восемь украинских беспилотников. Он добавил, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Россия
ЛНР
Луганск
пожары
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рецепт яблочного пирога «Три стакана» с творогом: просто и оригинально
Простой рецепт яблочного пирога «Три стакана» с молоком: нашумевший десерт
Печем картофельную бабку с фаршем в духовке: сытный пирог по-белорусски
Тренер предупредила о неожиданном влиянии стресса на мышцы
Творожная запеканка без муки с манкой — самый простой и быстрый рецепт
Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Рецепт кабачковой икры с помидорами: угощение через мясорубку на зиму
Яблочный пирог «Три стакана»: простейший и вкусный десерт
Тыквенный суп-пюре: рецепт осеннего блюда
Бигос: тушеная капуста с мясом по-польски
«Медведь — он и есть медведь»: Путин о месте РФ в союзе с Китаем и Индией
Вяленые помидоры в духовке: итальянский рецепт любимой закуски
Болгарское лечо с морковью и острым перцем: пошаговый рецепт
Путин оценил, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке
Баклажаны «как грибы» на зиму: рецепт вкусной закуски
Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде 5 сентября
Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Путин одной фразой охарактеризовал проект «Сила Сибири-2»
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.