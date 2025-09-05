В Луганске загорелся склад горюче-смазочных материалов после атаки ВСУ

В Луганске после атаки беспилотника ВСУ вспыхнул огонь на складе с горюче-смазочными материалами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По их данным, площадь возгорания минимальная, резервуары не были заполнены полностью. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В результате атаки вражеского БПЛА произошло возгорание резервуара с ГСМ в Луганске, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российская ПВО за ночь уничтожила 92 украинских беспилотника самолетного типа. В ведомстве подчеркнули, что 15 из них были сбиты над территорией Брянской области. Кроме того, дроны нейтрализовали в Ростовской, Тульской, Калужской, Рязанской, Воронежской и Курской областях, а также в Крыму.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в регионе сбили 12 БПЛА. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, глава Рязанской области Павел Малков заявил, что средства ПВО и РЭБ сбили в регионе восемь украинских беспилотников. Он добавил, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.